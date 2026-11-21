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Blitz della Polizia nel rione Savorito di Castellammare di Stabia. Arrestati in flagranza di reato due giovani appartenenti alla famiglia Imparato, legata alla storica organizzazione criminale dei “Paglialoni”. I due sono accusati di un tentativo di estorsione attraverso il cosiddetto cavallo di ritorno, il sistema che prevede la richiesta di denaro per restituire un veicolo rubato.

A riportare i dettagli dell’operazione, Lo Strillone.

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“Cavallo di ritorno” per restituire l’auto rubata, all’appuntamento c’è la polizia: arrestati

A finire in manette sono stati Vincenzo Imparato e Umberto Imparato, di 27 e 35 anni, figli rispettivamente di Giovanni e Salvatore Imparato, ritenuti esponenti di vertice della cosca radicata nel quartiere stabiese.

L’operazione è scattata in seguito al furto di un’automobile avvenuto la sera precedente in uno dei parcheggi del centro commerciale di Torre Annunziata “Maximall Pompeii”.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, i due indagati avrebbero tentato di ottenere una somma di denaro, pari a 1500 euro, in cambio della restituzione della vettura sottratta.

Il presunto piano è stato però interrotto dall’intervento degli agenti del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata, che hanno individuato e bloccato i due giovani mentre si trovavano nel territorio di Castellammare. L’arresto è avvenuto in flagranza, prima che il meccanismo estorsivo potesse essere portato a termine.

L’arresto dei due giovani rappresenta un nuovo intervento delle forze dell’ordine nel rione Savorito, quartiere sul quale da anni si concentra l’attenzione investigativa per la presenza della storica cosca Imparato.