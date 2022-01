Anna Tatangelo si sposa? La foto dell’anello scatena i social

Anna Tatangelo potrebbe presto dimenticare Gigi D’Alessio. I social gossippari sono impazziti sull’ipotesi del matrimonio della cantante dopo un indizio apparso sui social: al momento, però, non è arrivato nessun commento ufficiale. Tra le ultime foto condivise su Instagram da Anna spunta uno scintillante anello.

Anna e Livio Cori invece stanno vivendo la loro storia insieme dalla scorsa estate. La giovane artista, ospite di una recente puntata Verissimo, disse: “La vita è andata avanti, meno male! Questa è una cosa che mi sono voluta vivere nella tranquillità più assoluta. Quest’estate ci hanno beccati insieme e c’era anche mio figlio. La mia priorità era che si conoscessero e che si creasse un rapporto, prima di vivermi in maniera libera questa storia”.

ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO, LE SVOLTE DI VITA

Con la nascita del quinto figlio, Gigi D’Alessio non solo ha rallegrato i genitori ma anche i suoi figli, specialmente LDA. Quest’ultimo, Luca D’Alessio, si trova ad Amici ed è un allievo di Rudy Zerbi: come il padre, il giovane aspira a diventare un cantante. Grazie al talent show di Maria De Filippi, il figlio dell’artista napoletano sta ottenendo i primi riconoscimenti, come il disco d’oro e poi quello di platino per il suo primo inedito.

Durante una puntata della domenica pomeriggio ha dimostrato tutto il suo amore per i fratelli: Claudio, Ilaria e il più piccolo Andrea, figlio di Anna Tatangelo. LDA è legato a tutti i fratelli e, ora, attende trepidante l’incontro con il piccolo Francesco. Fin quando farà parte del programma, però, non potrà farlo causa Covid.

Intanto, però, può mostrare il suo amore sui social. Sotto il post su Instagram di Gigi D’Alessio che dà ai follower l’annuncio della nascita del piccolo, infatti, è spuntato il commento di Luca: «Ho due fratellini spettacolari».