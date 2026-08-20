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Anna trovata senza vita in casa a Ponticelli, disposta l’autopsia sul corpo della 58enne

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Anna trovata senza vita in casa a Ponticelli, disposta l'autopsia sul corpo della 58enne
Anna trovata senza vita in casa a Ponticelli, disposta l'autopsia sul corpo della 58enne
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Una donna di 58 anni, Anna C., è stata trovata morta nella sua abitazione di via Louis Armstrong, a Ponticelli. I fatti sono accaduti lo scorso 17 agosto. A lanciare l’allarme è stato il figlio, preoccupato perché la madre non rispondeva da tempo al telefono. I soccorritori del 118 hanno trovato il corpo in posizione inclinata e obliqua, accasciato sul letto, riscontrando anche alcuni lividi.

La polizia indaga per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un possibile incidente domestico: la donna potrebbe aver avuto un malore o essere rimasta ferita senza riuscire a chiedere aiuto, morendo prima di riuscire a raggiungere il telefono. Non viene però esclusa alcuna pista, compresa quella del femminicidio. Il pm ha disposto l’autopsia, dopo che il 118 ha segnalato il caso come morte sospetta.

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