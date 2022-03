Dramma familiare in Campania, il 13enne Antonio muore nel sonno

Altavilla Silentina è stata colpita dalla notizia della la morte del 13enne Antonio. L’evento tragico ha colpito la sua famiglia nel Salernitano. Secondo quanto ricostruito dai sanitari il giovane soffriva di crisi epilettiche. Tra sabato e domenica notte sarebbe stato colpito, presumibilmente da una crisi respiratoria.

Un malore che non avrebbe ha lasciato scampo, infatti, ieri mattina è stata la mamma a ritrovarlo quando ha provato a svegliarlo. Giunti sul posto i sanitari del 118 ed il medico legale non hanno potuto far altro che costatare il decesso.

“Il Sindaco, la Giunta, l’amministrazione comunale tutta e l’ intera comunità altavillese si stringe attorno alla famiglia Cennamo per la scomparsa prematura del piccolo Antonio. Un dolore che nessuno potrà mai colmare soltanto la vicinanza di tutti noi in qualche maniera forse risolleverà i genitori, il fratellino, la famiglia tutta. Vi siamo vicini“, il cordoglio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cembalo. I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa del convento San Francesco.

GIANPIERO MORTO NEL SONNO

Lacrime di dolore a Nocera Inferiore per la morte di Gianpiero Emanuele Pecoraro, un giovane di soli 24 anni scomparso a causa di un probabile malore sopraggiunto nel sonno. I funerali si sono tenuti ieri, domenica 20 febbraio, alle 17.30 nella chiesa di Santa Monica. Tantissime le persone che si sono recate nella piazza centrale della città per dare l’ultimo saluto a Giampiero. La scomparsa del giovane ha lasciato nello sconforto amici e familiari che in queste ore lo ricordano con affetto sui social.

Il sindaco Manlio Torquato scrive: “È ancora un’altra la scomparsa che ci commuove emotivamente e ci rende affranti, da padri e da rappresentanti di questa comunità. È quella di un giovane 24enne, Giampiero, spentosi improvvisamente. Siamo senza parole quando un fiore di questa terra viene ad essa strappato. Alla madre e al padre, alla sua famiglia, ci stringiamo come padri e come comunità, come fosse nostro figlio”.