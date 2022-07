Dramma a Caivano, Antonio muore dopo il tragico schianto: 2 i feriti

Ieri Antonio Basilicata è morto e altre due sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto lungo la strada statale 7 bis ‘di Terra di Lavoro’ a Caivano. L’auto del 70enne sarebbe finita contro due autocarri: il cadavere dell’uomo è stato estratto dalle lamiere mentre i due feriti, dopo i primi soccorsi, sono stati condotti in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati in poco tempo agenti della Polstrada, del 118 e di Anas.

GLI ALTRI INCIDENTI

Grave lutto colpisce la città di Casandrino. Giacomo Tramo, un giovane di 32 anni, è morto dopo essere stato travolto da un’auto a Pratella, in provincia di Caserta. L’uomo, autotrasportatore, stava per iniziare la giornata di lavoro quando si sarebbe fermato ad un bar per fare colazione. All’uscita, purtroppo, mentre si avvicinava al camion, sarebbe stato travolto da un’auto.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri, che hanno fermato l’investitore e indagano per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. Giacomo era infatti molto conosciuto e ben voluto da tutta la comunità. “Non avrei mai pensato di ricevere una chiamata del genere una persona umile e generosa come te sempre pronta a dare una mano a chi ne aveva bisogno Giacomo Tramo ti ricorderemo sempre siamo vicini alla famiglia per la perdita. R.I.P fa sorridere anche in paradiso..“, si legge.

LA TRAGEDIA DI PASQUALE

Ancora sangue sull’asfalto, questa volta sull’asse di raccordo tra la Domitiana e la Nola-Villa Literno, nel territorio di Castel Volturno. Un uomo di 45 anni, Pasquale D’Agostino – residente nel casertano ma originario di Sant’Antimo – ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Secondo le prime testimonianze, la vittima sarebbe scesa dall’auto, probabilmente per un guasto o per un inconveniente improvviso, ed è stata travolto da una seconda vettura che sopraggiungeva sulla sua corsia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.