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Anziano nel Sannio uccide la moglie, poi tenta di togliersi la vita

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, con un’arma da taglio tentando poi di togliersi la vita. È quanto accaduto in una villetta a Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. L’uomo, pensionato come la moglie, secondo quanto si apprende, al termine di una discussione avrebbe accoltellato la donna. All’interno dell’abitazione non c’erano altre persone. A nulla sono valsi i soccorsi per la vittima mentre l’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Benevento. Il corpo della donna sarebbe stato trovato riverso su un divano. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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