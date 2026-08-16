Scappa all’alt e ferisce un agente a Napoli, torna subito libero

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Pomeriggio ad alta tensione quello di due giorni fa a Napoli dove un controllo di routine da parte degli agenti della Municipale si è trasformato in un vero e proprio inseguimento. Tutto è iniziato quando gli agenti hanno tentato di controllare Mario De Luca, 74enne di Montecalvario e volto già noto alle forze dell’ordine per alcuni episodi di spaccio. Non solo. L’uomo è inoltre il padre di Luigi De Luca detto ‘Boban’, figura conosciuta alle forze dell’ordine perchè ritenuto un rapinarolex. Secondo la ricostruzione De Luca è stato intercettato da una pattuglia in piazza Bovio. Inizialmente l’anziano sembrava intenzionato a collaborare accostando il veicolo. In realtà pochi secondi dopo l’uomo ha accelerato improvvisamente dando vita ad una fuga conclusasi dopo pochi metri. Durante l’inseguimento De Luca ha iniziato pericolosamente a zigzagare tra i pedoni creando una situazione pericolosa soprattutto per i numerosi bambini presenti in quel momento in strada. La corsa di De Luca si è interrotta grazie all’intervento di una seconda pattuglia anche se, nel tentativo estremo di divincolarsi, De Luca ha ingaggiato una violenta colluttazione con gli agenti con uno di loro che ha riportato traumi e lesioni ai polsi: portato al Pellegrini gli sono stati prescritti dieci giorni di prognosi. De Luca invece è comparso dinnanzi al giudice della sesta sezione del tribunale di Napoli per il giudizio per direttissima: l’uomo, assistito dall’avvocato Antonio Rizzo, è stato condannato ad una pena soft, soltanto un anno di reclusione con il magistrato che ha disposto l’immediata liberazione di De Luca senza l’applicazione di alcune misura cautelare o restrittiva.