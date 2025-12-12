Aria troppo inquinata a Napoli, al via l’iter di infrazione dell’Unione Europea

PUBBLICITÀ

La Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia per il mancato rispetto degli obblighi direttiva sulla qualità dell’aria. Sotto l’occhio del ciclone le città di Napoli e Palermo cha da diversi anni superano i valori limite per il biossido di azoto (NO2).

L’ultimatum dell’Ue per l’aria inquinata a Napoli e Palermo

Stando a quanto sancito dall’esecutivo Ue, i piani delle due città per la qualità dell’aria adottati “Non sono adeguati per raggiungere la conformità in tempi brevi”. Viene precisato, inoltre, che ora il Paese ha due mesi di tempo per rispondere alle criticità segnalate da Bruxelles. In assenza di una risposta “soddisfacente”, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato, quindi portare avanti l’iter di infrazione.

La direttiva fissa valori limite per diversi inquinanti atmosferici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, tra cui il NO2. Qualora le concentrazioni di NO2 nell’aria superino tali valori limite, la normativa Ue impone agli Stati membri di adottare piani per la qualità dell’aria per garantire la conformità nel più breve tempo possibile.