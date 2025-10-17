Armando Izzo e Raffaella Fico, gli indizi social non lasciano dubbi: è amore

PUBBLICITÀ

Sembra esserci un nuovo capitolo nella vita sentimentale di Raffaella Fico. L’ex compagna di Mario Balotelli e madre della piccola Pia ha destato curiosità tra i suoi follower dopo aver cancellato tutti i contenuti dal suo profilo Instagram, lasciando la pagina completamente vuota. Un gesto che, nel mondo dei social, spesso anticipa un importante cambiamento o annuncio. A rendere la situazione ancora più interessante è il fatto che Raffaella abbia smetto di seguire quasi tutti gli account, mantenendone soltanto 5: due dedicati alla figlia Pia, uno al calciatore del Monza Armando Izzo e due legate, sembra, sempre alla figura del calciatore.

Izzo, noto per la sua discrezione e lontananza dai riflettori mondani, era legato alla moglie Concetta almeno fino all’inizio del 2025. Proprio in marzo, il difensore aveva ringraziato pubblicamente la consorte per il sostegno ricevuto durante il periodo difficile che aveva preceduto la sua assoluzione dalle accuse di mafia e frode sportiva. Negli ultimi mesi, però, il quadro sembra essere cambiato. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, tra Raffaella Fico e Armando Izzo ci sarebbe del tenero, e i due sarebbero prossimi a rendere pubblica la loro relazione. Entrambi napoletani, condividono non solo le origini, ma anche il legame profondo con la loro città. Izzo è padre di due figli, mentre Raffaella ha una figlia, Pia.

Vale la pena ricordare che Armando Izzo aveva raccontato più volte il suo amore per Concetta, conosciuta quando aveva 16 anni e lei appena 14. Il loro rapporto, nato da un’amicizia giovanile, era durato nel tempo e si era coronato con il matrimonio nel febbraio 2017. Oggi, però, quella lunga storia d’amore sembra appartenere al passato.