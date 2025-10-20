PUBBLICITÀ
Armati di coltelli nella scuola al Parco Verde, minorenni scoperti e segnalati

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Sabato mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nell’istituto scolastico Morano all’interno del Parco Verde su richiesta della dirigente scolastica.

Tre ragazzini – due hanno 13 anni mentre il terzo ne ha 14 – erano stati trovati in possesso di 3 coltelli.

I tre ragazzini sono stati segnalati alla Procura per i minorenni di Napoli per poi essere affidati ai rispettivi genitori. Le armi sono state sequestrate.

Questo evento non solo evidenzia un preoccupante fenomeno ma anche la sinergia scuola-carabinieri. L’ultimo evento risale a di martedì scorso quando una docente di una scuola a Piscinola a via Vecchia Miano aveva trovato un coltello nella cassetta del wc all’interno dei bagni maschili.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

