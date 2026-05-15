Trovate pistole e machete nello sgombero dell’immobile confiscato alla camorra

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La Polizia di Stato di Caserta ha deferito in stato di libertà una persona ritenuta responsabile della detenzione illegale di armi da sparo, munizionamento, armi da taglio e oggetti atti ad offendere, rinvenuti nel corso delle operazioni di sgombero di un immobile situato nel Comune di Capodrise. L’intervento è stato eseguito dal personale del Commissariato di Marcianise nell’ambito delle attività finalizzate alla liberazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata e destinato all’acquisizione al patrimonio dello Stato.

Nel corso delle operazioni, svolte in assenza della persona destinataria del provvedimento di sgombero ma alla presenza del curatore dell’immobile, gli agenti hanno rinvenuto due pistole con relativo munizionamento, machete e tirapugni. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Al termine delle formalità di rito, il curatore ha provveduto alla riconsegna dell’immobile al Comune di Capodrise. L’interessato è stato denunciato in stato di irreperibilità.

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