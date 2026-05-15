Usa la carta carburante della Municipale per rifornire la sua auto, nei guai consigliere comunale

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Nei giorni scorsi a Pietradefusi, provincia di Avellino, i Carabinieri della Stazione di Dentecane, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il provvedimento è stato emesso nei confronti di un consigliere comunale del predetto Comune, gravemente indiziato del reato di peculato continuato.

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Usa la carta carburante della Municipale per fare benzina alla sua auto, nei guai consigliere comunale

Nei guai, un consigliere comunale. Secondo l’ipotesi accusatoria, emersa al termina di una articolata attività di indagine condotta dai militari dell’Arma, il consigliere comunale avrebbe utilizzato sistematicamente la carta carburante in dotazione all’autovettura di servizio della Polizia Municipale di Pietradefusi per rifornire la propria automobile privata. Secondo le indagini, la condotta del consigliere comunale avrebbe provocato un danno erariale al Comune di alcune centinaia di euro.

Il consigliere comunale è stato poi sottoposto a interrogatorio preventivo, durante il quale ha fornito giustificazioni, che i successivi accertamenti hanno dimostrato essere non fondate. Ad esempio, l’indagato ha rilevato agli inquirenti di aver utilizzato la sua auto privata perché quella comunale era in riparazione, ma le sue parole non hanno trovato riscontro.