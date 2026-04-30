Carico di cocaina e hashish scovato ad Afragola, preso il custode

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Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di droga. La mattina del 29 aprile, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 62enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi predisposti, hanno effettuato un controllo presso la casa dell’uomo, dove hanno rinvenuto un involucro di cocaina del peso di 52 grammi, 7 panetti di hashish del peso complessivo di 700 grammi circa e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Capodichino: nasconde droga in casa. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di mercoledì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno controllato l’abitazione del predetto in zona Capodichino, dove hanno rinvenuto 3 panetti di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi e una stecca della stessa sostanza. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

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