Arrestati dopo gli scippi al Vomero, ladri incastrati dal video

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Vomero hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare domiciliare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 35enne e di un 53enne ritenuti gravemente indiziati di furto con strappo.

Le indagini, coordinate dalla VII Sezione “Sicurezza Urbana” della Procura di Napoli hanno infatti consentito, grazie alle individuazioni di una delle vittime ed all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti, di ricostruire due episodi di furti con strappo di telefoni cellulari dalle mani di una signora 60enne al Vomero e di una signora 53enne nella zona industriale.

Nel primo dei due casi sono state anche cagionate lievi lesioni alla vittima.
Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

