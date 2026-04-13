Arrestati un poliziotto ed un commercialista nel Casertano: soldi agli imprenditori per lavorare con la Prefettura

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Un nuovo filone investigativo scuote il territorio casertano e accende i riflettori su un presunto sistema illecito legato all’iscrizione delle imprese nella cosiddetta “white list” della Prefettura. La Squadra Mobile di Caserta ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ispettore della Polizia di Stato, Andrea Garofalo di Casapesenna, in servizio presso la Questura di Caserta e componente del G.I.A. (Gruppo Interforze Antimafia), e di un commercialista.

I provvedimenti, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, contestano ai due indagati i reati di concussione e rivelazione di segreto d’ufficio. Al centro dell’inchiesta, coordinata proprio dalla Procura napoletana, vi sarebbe un meccanismo illecito finalizzato a ottenere denaro da imprenditori in cambio di agevolazioni nell’iscrizione o nel mantenimento nella white list, elenco ritenuto fondamentale per operare in settori sensibili agli appalti pubblici.

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Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’ispettore, con la presunta complicità del professionista, avrebbe richiesto somme di denaro a diversi imprenditori, prospettando la possibilità di facilitare l’iter amministrativo legato alla permanenza nell’elenco prefettizio. Un sistema che, se confermato, avrebbe sfruttato un ruolo istituzionale delicato per fini personali.

Contestualmente agli arresti, sono in corso numerose attività di perquisizione e sequestro negli uffici e nelle abitazioni degli indagati, con l’obiettivo di acquisire ulteriori elementi utili alle indagini.

La Procura precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva. I provvedimenti sono stati adottati senza il contraddittorio delle parti, che potrà svolgersi nelle successive fasi davanti al giudice.