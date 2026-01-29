Catturato il ‘mago del kebab’ a Salerno, è accusato di duplice omicidio

PUBBLICITÀ

Il mago del kebab era ricercato per duplice omicidio ma si era stabilito da poco a Baronissi Nadeem Waqas come riporta La Città di Salerno. Il suo locale, il fast food etnico “Waqas Kebab Uno”, era molto conosciuto a Pastena.

Le indagini sul kebbabaro pakistano

Il pakistano, segnalato dall’AISI ad ottobre 2024 quale punto di riferimento in Italia per l’agevolazione di connazionali intenzionati a acquisire visti turistici, alcuni dei quali radicalizzati, è stato oggetto di approfondimenti info investigativi al fine di appurare la sua organicità ad ambienti dell’estremismo religioso di matrice confessionale.

Tale attività ha recentemente subito un’accelerazione a seguito dell’inserimento di una Red Notice Interpol da parte delle autorità pakistane nei suoi confronti. Le immediate verifiche hanno portato al suo arresto nel pomeriggio dello scorso 23 gennaio da parte della Polizia di Stato a Salerno. L’uomo era infatti ricercato in campo internazionale per omicidio.

Digos in azione

La misura è stata eseguita dalla Digos di Salerno su segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che ha trasmesso la menzionata Red Notice Interpol diffusa sulla base del provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria pakistana, e impulso della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione che ha coordinato le attività.

Lo straniero, munito di regolare permesso di soggiorno e titolare di diverse attività imprenditoriali attive nella provincia di Salerno, era stato condannato dall’Additional District & Session Judge di Sarghoda, in quanto coinvolto nel duplice omicidio di due connazionali, avvenuto nel paese di origine.

La caccia al ricercato

La sua localizzazione è il risultato di una complessa attività info-investigativa, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che ha visto impegnata la DIGOS di Salerno nello sviluppo della segnalazione e nella mirata attività di ricerca.

All’esito degli accertamenti esperiti è stata individuata una villetta bifamiliare, circondata da folta vegetazione, situata nella zona industriale del comune di Baronissi, dove il target aveva da pochi mesi trasferito il proprio domicilio al cui interno ne è stata rilevata la presenza con alcuni membri del nucleo familiare.

Bloccato all’aeroporto di Capodichino

L’intervento degli operatori ha scongiurato il suo allontanamento dal T.N., considerando che lo stesso era in procinto di raggiungere l’aeroporto di Capodichino, dove poche ore dopo avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo diretto in altra nazione dell’UE.

A seguito dell’arresto, il cittadino pakistano è stato accompagnato nel carcere di Salerno a disposizione della Corte di Appello di Salerno, che ha disposto la misura cautelare in carcere in attesa degli ulteriori adempimenti burocratici per la prossima procedura estradizionale verso il paese di origine.