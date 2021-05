Giovane di 27 anni usuraio arrestato dalla polizia di Giugliano con l’accusa di usura e tentata estorsione. L’inchiesta su P.R., 27enne di Qualiano, arrestato dopo le indagini del Commissariato di polizia Giugliano-Villaricca, con la collaborazione della Compagnia della Guardia di Finanza di Giugliano, trae origine dal tentato suicidio da parte della vittima, la quale, all’inizio del mese di Aprile 2021, aveva tentato di togliersi la vita mediante l’ingerimento di acido muriatico.

Arrestato usuraio dalla polizia di Giugliano

Soccorsa dagli agenti, la vittima dell’usuraio, dopo aver trascorso diversi giorni in terapia intensiva, è stata dimessa. All’esito delle indagini svolte, ricostruita l’esatta dinamica della vicenda. La vittima, priva di una stabile occupazione e in un evidente stato di disagio economico, aggravato anche dall’emergenza epidemiologica in atto — aveva ottenuto dal 27enne un prestito in denaro, con l’obbligo di corrispondere, oltre al capitale, anche gli interessi, accertati essere pari al 96%.

L’arrestato usuraio, già gravato da plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, è rinchiuso a Poggioreale.