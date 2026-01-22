“I minorenni costano meno ai clan”, il Procuratore Gratteri parla del blitz

PUBBLICITÀ

Era guidata da Vincenzo Santone e utilizzava anche minorenni l’organizzazione criminale sgominata dalla Squadra Mobile di Caserta che oggi, nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, ha arrestato complessivamente 19 persone (17 di cui tre minori, in esecuzione di un’ordinanza e due in flagranza di reato).

Per il procuratore di Napoli Nicola Gratteri: “Il coinvolgimento dei minori è ormai un trend nazionale: costano di meno, – ha spiegato durante una conferenza stampa a Napoli – comportano meno rischi dal punto di vista penale e, infine, per temperamento nascono e si nutrono della cultura mafiosa”. Uno dei minori, all’epoca dei fatti che risalgono al 2023, era infatti uno dei pusher privilegiati di Santone era proprio un minorenne a cui il capo dell’organizzazione offriva la droga a prezzi vantaggiosi.

I minorenni coinvolti

“In questa brillante operazione della Ps di Caserta – ha detto la procuratrice dei minorenni di Napoli Patrizia Imperato – sono coinvolti tre minorenni, gravemente indiziati di partecipazione all’associazione ma anche di singoli episodi di spaccio, registrati dalla Squadra Mobile di Caserta“. Per tutti, ha detto ancora Imperato “c’è stato un imprinting familiare, cioè partecipi in attività di spaccio portata avanti da genitori e zii”.

Nel corso della conferenza stampa, a cui hanno preso parte il procuratore aggiunto Michele Del Prete, il questore di Caserta Andrea Grassi, il capo della Squadra Mobile Massimiliano Russo, è stato anche reso noto che, stamattina, nel corso del blitz, oltre a due arresti di maggiorenni in flagranza di reato, c’è stato anche il sequestro di droga (hashish, cocaina, crack e chetamina) di armi. Ai tre minorenni, oltre, all’associazione a delinquere, vengono contestati singoli episodi di spaccio e il possesso di armi.

L’omicidio Nebbia

L’indagine della Squadra Mobile di Caserta ha anche consentito di fare luce sull’omicidio avvenuto mezz’ora dopo la mezzanotte di Capodanno, a cavallo tra il 2023 e il 2024, di un pusher, Emanuele Nebbia. Il giovane venne ucciso con un colpo di pistola alla testa per una stesa, proprio mentre stava facendo esplodere i fuochi d’artificio. Nell’ottobre 2023 si è anche registrato un tentato omicidio deciso sempre per punire un pusher ribelle.