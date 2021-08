Sono stati ritrovati Luca Passaro e Fabio Giordano, i due ragazzi di 17 e 18 anni residenti al Rione Sanità scomparsi nella serata di domenica. Entrambi sono stati rintracciati a Paola, località marittima calabrese in provincia di Cosenza. Nel pomeriggio alcune persone avrebbero riconosciuto Fabio da un tatuaggio con le ricerche che si sono intensificate. Poco fa il ritrovamento con i due ragazzi apparsi in buone condizioni. Non è ancora noto il motivo dell’allontanamento che ha fatto temere il peggio alle famiglie. A condurre le indagini, gli uomini della Questura di Napoli.

