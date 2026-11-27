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L’attore di Mare Fuori, noto per il ruolo di Pino Pazzo, ha raccontato a Stefano Corti il momento difficile vissuto dopo una ricaduta. Dopo cinque mesi senza alcol, Artem ha accettato di farsi aiutare e di ricoverarsi in una struttura specializzata.

Un racconto difficile, quello di Artem Tkachuk, che nella puntata de Le Iene del 26 novembre ha ripercorso l’ultimo anno della sua vita, segnato dalla lotta contro la dipendenza dall’alcol.

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L’attore, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Pino Pazzo nella serie Mare Fuori, è stato seguito dall’inviato Stefano Corti, che ha ricostruito con lui le tappe di un periodo particolarmente complicato.

La ricaduta dopo cinque mesi senza bere

Artem era riuscito a trascorrere cinque mesi senza bere, ma successivamente è arrivata una ricaduta. Nel servizio racconta di aver cercato nell’alcol un modo per mettere a tacere il senso di vuoto che sentiva dentro.

Il momento più delicato viene mostrato in pronto soccorso, dove l’attore si lascia andare alle emozioni e ammette di avere paura. Accanto a lui c’è il padre, che non lo lascia solo in una fase così difficile.

La decisione di chiedere aiuto

Con il sostegno del padre e l’aiuto di Stefano Corti, Artem arriva a una decisione importante: accettare il ricovero in una struttura specializzata nel trattamento delle dipendenze.

Un passaggio che segna l’inizio di un percorso di cura, lontano dai riflettori e concentrato sulla possibilità di ritrovare equilibrio e serenità.

La storia raccontata da Le Iene porta l’attenzione su quanto possa essere difficile affrontare una dipendenza e su quanto sia importante non restare soli. Per Artem, il primo passo è stato accettare di farsi aiutare.