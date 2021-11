Paura ad Arzano, deposito di articoli casalinghi distrutto dalle fiamme

Un grosso incendio si è sviluppato questa mattina in un deposito di articoli casalinghi gestito da cinesi nella zona industriale in via Torricelli, ad Arzano. L’allarme è stato dato alle 6.30 dai titolari di una fabbrica nelle adiacenze. Le fiamme hanno iniziato a propagarsi per tutta la struttura, quasi del tutto compromessa e ora a rischio crollo. Una grossa colonna di fumo nero è ancora adesso visibile a diversi chilometri di distanza, segno della grossa portata del rogo, non ancora domato. A prendere fuoco, dopo circa due ore, anche lo stabile vicino.

Sul posto sono giuste diverse squadre dei vigili del fuoco, ancora adesso impegnate a spegnere le fiamme. A circoscrivere l’area di via Torricelli per motivi di sicurezza i carabinieri del Comando di Arzano. Il traffico nella zona è ora bloccato, con tante auto incolonnate in strada. Al momento non risultano feriti ma la situazione preoccupa tutto il vicinato e le stesse forze dell’ordine.