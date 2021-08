Ricorderete tutti la scena del film in cui l’attrice Asia Argento aveva baciato il cane con la lingua, una vicenda che destò parecchio scalpore allora, ma che la stessa attrice spiegò essere un caso, una specie di fuori programma in quanto il cane, un bellissimo esemplare di Rottweiler che era impegnato con lei sul set per girare quella scena, aveva improvvisamente tirato fuori la lingua e lei di istinto fece a suo dire la stessa cosa registrando una scena che appunto destò scalpore. Ora dopo 23 anni una persona che era presente sul set del film in questione “Go go tales” girato nel 2007 fa una rivelazione che definire scioccante è poco.

Infatti secondo la fonte il cane poco prima di “baciarsi” con la lingua con Asia Argento si era leccato l’ano ed i genitali, insomma non proprio il massimo dell’igiene. Ma la cosa non turbò l’artista italiana, che a sua discolpa forse non aveva visto il cane pulirsi le parti intime con la lingua, e cosi ne venne fuori quella scena. “Sarà vero? Certo che dopo 23 anni notizie del genere in piena estate lasciano un po’ di legittimo dubbio – scrive in una nota l’associazione animalista AIDAA – ma purtroppo in un’estate che vive di gossip dobbiamo riportare anche queste cose”.