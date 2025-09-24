Assalto al Postamat di Mariotto, una delle due frazioni di Bitonto, provincia di Bari. Lo stesso era già finito nel mirino dei ladri a marzo dello scorso anno.
Assaltano il postamat ma la “doppia marmotta” non funziona, ladri fuggono via a mani vuote
La doppia esplosione, avvenuta alle 3.45, ha svegliato di soprassalto gli abitanti della zona e causato ingenti danni alla struttura di piazza Roma.
Sempre uguale il modus operandi dei ladri, la cosiddetta tecnica della “marmotta”, attraverso cui un ordigno artigianale viene inserito nell’erogatore delle banconote e i soldi rubati non vengono macchiati dall’inchiostro rilasciato dai sistemi di sicurezza. La tecnica però, questa volta non ha funzionato: la cassaforte è rimasta integra, non permettendo ai ladri di portar via nulla. Distrutto, però, l’ufficio postale, che rimarrà chiuso al pubblico.
Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri di Modugno, a cui adesso sono affidate le indagini.