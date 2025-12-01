PUBBLICITÀ
Assalto al portavalori, banditi in fuga con 2 milioni di euro in Calabria

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Assaltato da commando un mezzo portavalori lungo un tratto dell’autostrada a Bagnara. Secondo una prima valutazione, il bottino raggiungerebbe circa i 2 milioni di euro. L’azione è avvenuta all’interno di una galleria posta tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord, dove i malviventi hanno sorpreso il veicolo blindato. Durante l’assalto sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco, senza provocare feriti tra gli occupanti del furgone.

Per ostacolare l’accesso alla zona, i rapinatori avevano posizionato due automobili incendiate sulla carreggiata e cosparso l’asfalto di chiodi. Creato un blocco totale del traffico e impedendo così qualsiasi possibilità di fuga al portavalori. L‘area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, intervenuti insieme alle pattuglie della polizia.

Il video dell’assalto al portavalori

 

