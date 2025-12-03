PUBBLICITÀ
HomeCronacaAssalto da 100mila alle Poste, sconto di pena per la banda di...
CronacaCronaca locale

Assalto da 100mila alle Poste, sconto di pena per la banda di Giugliano

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Assalto da 100mila alle Poste, sconto di pena per la banda di Giugliano
Assalto da 100mila alle Poste, sconto di pena per la banda di Giugliano
PUBBLICITÀ

Palma Pasquale 24enne e Salvati Agostino 19enne, entrambi giuglianesi, erano stati arrestati lo scorso luglio congiuntamente ad un soggetto minorenne, per aver rapinato l’ufficio postale di Teverola. Il bottino fu ingente, oltre 100.000 €.

La Corte di Appello di Napoli, seconda sezione penale, accogliendo la richiesta di concordato avanzata dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha concesso uno sconto di pena ad entrambi i giovani, condannandoli a 3 anni e 4 mesi di reclusione; i 2 imputati, che si trovano ai domiciliari per questa causa, erano stati condannati a 4 anni in primo grado dal Giudice del Tribunale di Napoli Nord.

PUBBLICITÀ

Il fatto

I giovani approfittarono dell’arrivo del furgone blindato che aveva appena lasciato il plico contenente l’esatta somma di 100.000 €, entrarono all’interno dell’ufficio postale e senza esitare razziarono tutto il denaro che era custodito.

Sembra che la banda sia indagata anche per altre rapine commesse nell’hinterland napoletano e casertano. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna di anni quattro mesi otto di reclusione, partendo da una pena base di sette anni.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati