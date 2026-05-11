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Assalto al Bancoposta ad Angri, con un carro attrezzi due malviventi hanno sventrato e distrutto lo sportello automatico degli uffici in via Madonna delle Grazie. Il colpo è fallito grazie all’allarme lanciato dei residenti.

È l’ennesimo assalto ad una banca dell’Agro Nocerino-Sarnese. Dopo gli episodi – tra colpi riusciti e tentativi – avvenuti a Nocera Inferiore qualche mese fa, ora è la volta di Angri. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4:30 del mattino. Enormi i danni lasciati dai banditi a ridosso dell’ufficio postale.

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Assalto notturno al bancomat, banditi sradicano lo sportello col carro attrezzi

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera, insieme ai colleghi della stazione angrese. Stando ad una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. E lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare la cassaforte dello sportello automatico dalla parete dell’edificio.

I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico, che ha svegliato i residenti della zona. Diverse le segnalazioni partite al 112. L’arrivo dei carabinieri ha evitato che il colpo per i ladri andasse a buon fine. Non è stato rubato niente. Il denaro è rimasto custodito all’interno dello sportello. I militari, giunti sul posto, hanno acquisito le telecamere di sorveglianza della zona e svolto i rilievi del caso. Sono due le persone ricercate.

L’assalto ha causato danni ingenti alla facciata e ai locali del Bancoposta. Da capire anche con quanti veicoli i due abbiano agito. Se con un carro attrezzi, come pare o con altra attrezzatura. L’ufficio di via Madonna delle Grazie è attualmente oggetto di rilievi tecnici per quantificare i danni e predisporre gli interventi di messa in sicurezza necessari alla riapertura del servizio.