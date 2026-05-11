HomeCronacaAssalto notturno al bancomat, banditi sradicano lo sportello col carro attrezzi
Cronaca

Assalto notturno al bancomat, banditi sradicano lo sportello col carro attrezzi

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Assalto notturno al bancomat, banditi sradicano lo sportello col carro attrezzi
Assalto notturno al bancomat, banditi sradicano lo sportello col carro attrezzi
PUBBLICITÀ

Assalto al Bancoposta ad Angri, con un carro attrezzi due malviventi hanno sventrato e distrutto lo sportello automatico degli uffici in via Madonna delle Grazie. Il colpo è fallito grazie all’allarme lanciato dei residenti.

È l’ennesimo assalto ad una banca dell’Agro Nocerino-Sarnese. Dopo gli episodi – tra colpi riusciti e tentativi – avvenuti a Nocera Inferiore qualche mese fa, ora è la volta di Angri. Il fatto si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4:30 del mattino. Enormi i danni lasciati dai banditi a ridosso dell’ufficio postale.

PUBBLICITÀ

Assalto notturno al bancomat, banditi sradicano lo sportello col carro attrezzi

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera, insieme ai colleghi della stazione angrese. Stando ad una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. E lo avrebbero fatto usando un mezzo di circolazione, forse un carro attrezzi, scelto per sradicare la cassaforte dello sportello automatico dalla parete dell’edificio.

I danni causati hanno generato un forte boato, oltre a un rumore metallico, che ha svegliato i residenti della zona. Diverse le segnalazioni partite al 112. L’arrivo dei carabinieri ha evitato che il colpo per i ladri andasse a buon fine. Non è stato rubato niente. Il denaro è rimasto custodito all’interno dello sportello. I militari, giunti sul posto, hanno acquisito le telecamere di sorveglianza della zona e svolto i rilievi del caso. Sono due le persone ricercate.

L’assalto ha causato danni ingenti alla facciata e ai locali del Bancoposta. Da capire anche con quanti veicoli i due abbiano agito. Se con un carro attrezzi, come pare o con altra attrezzatura. L’ufficio di via Madonna delle Grazie è attualmente oggetto di rilievi tecnici per quantificare i danni e predisporre gli interventi di messa in sicurezza necessari alla riapertura del servizio.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ