Assolto ultrà del Napoli, era accusato di aver violato il Daspo

Era accusato di avere violato il daspo, l’ultrà, un pregiudicato ritenuto legato a un gruppo criminale dell’area nord di Napoli assolto, ieri, dal giudice di Napoli Luca Purcaro (quinta sezione penale) che, contestualmente, ha revocato il divieto di dimora a Napoli notificato al termine del giudizio con il rito direttissimo seguito all’arresto in occasione della partita di Champions League tra il Napoli e lo Sporting Lisbona, dello scorso ottobre.
L’ultras, difeso dall’avvocato Emilio Coppola, venne fermato e bloccato dalla Polizia con altri cinque tifosi, ritenuti responsabili di avere aggredito un gruppo di supporter portoghesi. Tre, tra cui il pregiudicato, vennero arrestati e i restanti tre denunciati.
Ieri l’assoluzione e l’annullamento della misura cautelare.