PUBBLICITÀ
HomeCronacaAttacchi e e le fake news via social alla vedova di Patrizio Falcone
CronacaCronaca locale

Attacchi e e le fake news via social alla vedova di Patrizio Falcone

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Patrizio Falcone
Patrizio Falcone
PUBBLICITÀ
La Fondazione Pol.i.s. (Politiche Integrate di Sicurezza) della Regione Campania esprime la più totale e incondizionata vicinanza alla signora Anna Gaeta, vedova di Patrizio Falcone, vittima innocente della criminalità ucciso il 23 maggio 2020, e a suo figlio Francesco, in seguito al deprecabile episodio di attacco e strumentalizzazione avvenuto sui social media.
​Un recente video, diffuso da una persona attiva sui social su una piattaforma molto seguita, ha preso di mira una datata intervista della vedova Falcone, distorcendone il contenuto e sottoponendo la famiglia a un’ondata di commenti e giudizi lesivi della loro dignità e della memoria del loro congiunto.
​”Siamo profondamente rammaricati e indignati per l’ennesimo tentativo di spettacolarizzazione e offesa nei confronti di chi porta il peso e l’onore di una memoria tanto dolorosa quanto importante per la nostra comunità,” dichiara don Tonino Palmese, Presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania: “la Fondazione Pol.i.s. è da sempre al fianco delle vittime innocenti della criminalità e dei loro familiari, e non possiamo tollerare che il dolore privato venga profanato per generare visualizzazioni o un facile sensazionalismo.
​La vicenda Gaeta-Falcone non è solo la storia di una famiglia colpita dal dramma, ma è parte integrante della lotta per la legalità e la giustizia. Le parole della signora Anna Gaeta e di suo figlio sono un monito e una testimonianza che meritano rispetto e ascolto, non derisione o manipolazione.
​La Fondazione Pol.i.s. chiede con forza:
​Il rispetto incondizionato per il vissuto e la testimonianza della famiglia Gaeta-Falcone e di tutti i familiari delle vittime innocenti.
​La condanna unanime di ogni forma di cyberbullismo e di strumentalizzazione mediatica del dolore.
​Un intervento immediato sule piattaforme social, nel rispetto dei tempi giudiziari, per rimuovere il contenuto offensivo e adottare misure volte a prevenire il ripetersi di simili azioni.
​La Fondazione continuerà a monitorare la situazione e ad assicurare alla famiglia Gaeta-Falcone tutto il supporto necessario, ribadendo che la memoria delle vittime innocenti non è un contenuto da “trend”, ma un valore sacro e fondante della nostra società.
Proprio in questo periodo – ha aggiunto il presidente don Palmese – con il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, membro del nostro Comitato Scientifico, stiamo predisponendo delle strade per raccontare i fatti ancora di più dal punto di vista delle vittime innocenti. Non possiamo tacere dinanzi a questo uso sregolato dei social media, sia a livello italiano che internazionale, che provoca una violenza mediatica e psicologica a coloro che hanno subito un dolore inesplicabile a parole”.
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati