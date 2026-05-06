HomeCronacaNotte di follia a Nola, per sfuggire al linciaggio travolgono l'auto degli...
CronacaCronaca locale

Notte di follia a Nola, per sfuggire al linciaggio travolgono l’auto degli aggressori

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Notte di follia a Nola, per sfuggire al linciaggio travolgono l'auto degli aggressori
Notte di follia a Nola, per sfuggire al linciaggio travolgono l'auto degli aggressori
PUBBLICITÀ

Momenti di tensione nella notte del 3 maggio scorso a Nola, dove degli automobilisti sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani dopo un sorpasso. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Notte di follia a Nola, per sfuggire al linciaggio travolgono l’auto degli aggressori

Secondo quanto ricostruito, dopo la manovra di sorpasso alcuni ragazzi avrebbero sbarrato la strada ai due nell’auto, scendendo dai propri veicoli e tentando di raggiungerli. Bloccati, hanno ingranato prima la retromarcia e poi accelerato, urtando l’auto degli aggressori per riuscire a crearsi una via di fuga. Le immagini del sistema di videosorveglianza mostrano i momenti concitati, con il conducente costretto a una manovra disperata per allontanarsi ed evitare conseguenze peggiori.

PUBBLICITÀ

Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso il video dell’episodio. “Siamo di fronte a un episodio di una violenza inaudita che testimonia la totale assenza di rispetto per la vita e per le regole. Non si può rischiare il linciaggio per un sorpasso. Questi giovani agiscono con metodi squadristi, convinti di essere i padroni della strada”, ha dichiarato il parlamentare.

Borrelli ha inoltre spiegato di aver trasmesso il materiale alle autorità competenti affinché vengano identificati i responsabili dell’aggressione. “Serve un presidio costante del territorio e tolleranza zero contro questi delinquenti che seminano il panico nelle nostre città”, ha aggiunto.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ