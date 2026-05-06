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Momenti di tensione nella notte del 3 maggio scorso a Nola, dove degli automobilisti sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani dopo un sorpasso. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Notte di follia a Nola, per sfuggire al linciaggio travolgono l’auto degli aggressori

Secondo quanto ricostruito, dopo la manovra di sorpasso alcuni ragazzi avrebbero sbarrato la strada ai due nell’auto, scendendo dai propri veicoli e tentando di raggiungerli. Bloccati, hanno ingranato prima la retromarcia e poi accelerato, urtando l’auto degli aggressori per riuscire a crearsi una via di fuga. Le immagini del sistema di videosorveglianza mostrano i momenti concitati, con il conducente costretto a una manovra disperata per allontanarsi ed evitare conseguenze peggiori.

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Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso il video dell’episodio. “Siamo di fronte a un episodio di una violenza inaudita che testimonia la totale assenza di rispetto per la vita e per le regole. Non si può rischiare il linciaggio per un sorpasso. Questi giovani agiscono con metodi squadristi, convinti di essere i padroni della strada”, ha dichiarato il parlamentare.

Borrelli ha inoltre spiegato di aver trasmesso il materiale alle autorità competenti affinché vengano identificati i responsabili dell’aggressione. “Serve un presidio costante del territorio e tolleranza zero contro questi delinquenti che seminano il panico nelle nostre città”, ha aggiunto.