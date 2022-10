“Attratta da Kvara, ci andrei a cena. Tutta la verità sulla storia con Jorginho”, Paola Saulino si confessa

Paola Saulino, showgirl, influencer e tifosa del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss nel corso della trasmissione La città del Pallone. “Kvaratskhelia? Ne sono innamorata, mi ricorda Giorgio Albertazzi perché fa cose difficili e le fa sembrare semplicissime. Perché son stata fuori dai social per un anno e mezzo? Per un ban di Instagram. Jorginho e la compagna? Non ho scambiato alcuna battuta con lei. Io ho avuto una storia con Jorginho, ma non sapevo fosse di nuovo fidanzato con lei”.

Poi ancora: “Se il Napoli vincesse lo scudetto? Sono molto scaramantica ed è presto per parlare di vittorie, ma sicuramente mi inventerò qualcosa perché lo scudetto va celebrato”.

“Andrei a cena con chi? Con Kvaratskheila, il principino della Serie A. Incredibile sia stato pagato così poco, onore a De Laurentiis e a Giuntoli. Andrò all’Olimpico di Roma per vedere il Napoli contro i giallorossi”, ha riferito Paola Saulino nella sua intervista.

Jorginho, gli insulti, la fidanzata e Paola Saulino: cosa è successo

Sono ore turbolente per Jorginho, a causa di una querelle social tra la compagna Catherine Harding, dalla quale il giocatore nel 2020 ha avuto il suo terzo figlio dopo i primi due dalla precedente relazione durata otto anni, e Paola Saulino.

A scatenare il putiferio sarebbe stato un messaggio privato a mezzo social dai toni insultanti e furiosi a Saulino, che è stata apostrofato con un clamoroso “put****” e minacciata affinché “non mettesse più le sue mani sudicie” su Jorginho. Poi la minaccia: “non si sarebbe dovuta preoccupare degli avvocati, ma sarebbe andata a prenderla lei stessa“. Parole forti e pesantissime alle quali la showgirl ha replicato con una Instagram story che ha poi deciso di cancellare, ma dal contenuto lapalissiano: “Le corna fanno male alla salute“.