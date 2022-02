Autista del 118 picchiato a Giugliano, 24enne denunciato per minacce e lesioni

Domenica notte gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca sono intervenuti presso l’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per la segnalazione di un’aggressione nei confronti di personale sanitario. I poliziotti, giunti al pronto soccorso, sono stati avvicinati dall’autista di un’ambulanza il quale ha raccontato che, poco prima, insieme all’unità medica era intervenuto in via della Torre a Giugliano in Campania per una persona colta da malore e, una volta sul posto, era stato minacciato e aggredito con calci e pugni dall’uomo che aveva richiesto il soccorso.

Gli agenti, in via della Torre, hanno rintracciato e identificato l’aggressore il quale, a suo dire, aveva minacciato la vittima per il ritardo dell’ambulanza.

Stamattina l’uomo, un 24enne giuglianese, è stato denunciato per minacce, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

I fatti

Follia a Giugliano, operatore del 118 aggredito da un paziente. I fatti sono avvenuti all’ospedale San Giuliano. L’uomo è stato colpito al volto. Le cause della violenza restano ancora da comprendere. L’episodio è stato raccontato sulla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”: “Intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica, la postazione di Giugliano Asl Napoli 2 Nord posta a Vico La Torre viene allertata per un paziente in agitazione psicomotoria, che aveva mostrato segni di aggressività già telefonicamente con la Centrale Operativa. La postazione 118 si attiva per intervenire, chiedendo il supporto delle forze dell’ordine, giungendo tuttavia sul posto prima. I sanitari trovano la persona in stato di agitazione e, per cause ancora da comprendere, l’autista dell’ambulanza viene colpito al volto con un pugno”.