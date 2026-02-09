PUBBLICITÀ
Auto contro tir sull’A2 nel Salernitano, Francesco muore dopo lo schianto

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Due incidenti distinti lungo la A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo, al km 111 nel territorio di Montesano.

In un incidente, il secondo in ordine di tempo, si è registrato un decesso.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 11 c’è stato un primo incidente con alcuni feriti. Sono rimasti coinvolti un numero indefinito di auto e tra i feriti anche un bambino, non in gravi condizioni ma che verrà trasferito in elisoccorso.

A causa di questo primo incidente si sarebbe formata una lunga coda e un’auto – per motivi in corso di accertamento – è andata a tamponare un autoarticolato.

Un impatto fatale: il conducente della vettura, Francesco Nacci di Lagonegro, ha perso la vita. Sul posto tecnici dell’Anas, Polizia stradale, vigili del fuoco.

Gravi disagi al traffico.

