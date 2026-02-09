PUBBLICITÀ

Due incidenti distinti lungo la A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo, al km 111 nel territorio di Montesano.

In un incidente, il secondo in ordine di tempo, si è registrato un decesso.

Auto contro tir sull’A2 nel Salernitano, Francesco muore dopo lo schianto

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 11 c’è stato un primo incidente con alcuni feriti. Sono rimasti coinvolti un numero indefinito di auto e tra i feriti anche un bambino, non in gravi condizioni ma che verrà trasferito in elisoccorso.

A causa di questo primo incidente si sarebbe formata una lunga coda e un’auto – per motivi in corso di accertamento – è andata a tamponare un autoarticolato.

Un impatto fatale: il conducente della vettura, Francesco Nacci di Lagonegro, ha perso la vita. Sul posto tecnici dell’Anas, Polizia stradale, vigili del fuoco.

Gravi disagi al traffico.