Paura poco fa a Melito, nei pressi del ponte dove si trova il parco Prima Casa. In fiamme una vettura. Per fortuna non ci sono vittime ma lo spavento è enorme. Una grossa nuvola di fumo nero ha invaso la zona. Sul posto sono stati allertati i vigili del fuoco per spegnere l’incendio all’auto. Accertamenti in corso per risalire alla causa del rogo.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.