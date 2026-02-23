Auto razziate tra Napoli e Licola, rubati gli strumenti al musicista

PUBBLICITÀ

Furti e raid ai danni delle auto con cittadini sempre più esasperati. Due gravi episodi, avvenuti a distanza di pochi giorni tra Licola e il centro di Napoli, confermano una vera emergenza assalti alle vetture, ormai prese di mira anche per soste brevissime.

Il primo caso riguarda un musicista, batterista diretto a un concerto, che si era fermato nel parcheggio del McDonald’s di Licola per acquistare un panino. Al suo ritorno, dopo non più di dieci minuti, ha trovato l’auto con il finestrino distrutto e tutti gli strumenti rubati.

PUBBLICITÀ

“Mi sono allontanato dall’auto per non più di dieci minuti, il tempo di entrare al McDonald e comprare un panino. Quando sono tornato ho trovato il vetro rotto, erano entrati in macchina e avevano preso tutto”. Nel veicolo c’erano una batteria elettronica, piatti, bacchette, rullante e pedale: strumenti indispensabili per il suo lavoro, dal valore economico elevato ma soprattutto fondamentali per la sua attività professionale.

Raid dei ladri a Napoli

Un’altra denuncia racconta di una situazione ormai fuori controllo tra via Cesario Console e via Acton, dove i malviventi agiscono con continuità, prendendo di mira soprattutto i veicoli parcheggiati lungo la strada.

“Da via Cesario Console fino a via Acton stiamo vivendo da mesi una situazione irreale. Ogni mattina ci svegliamo con la speranza di non trovare i vetri delle nostre auto distrutti da malviventi che, oltre a prendersi due tagliandini per disabili, ti lasciano il danno di un cristallo rotto. Paghiamo le tasse e ogni mattina ci rechiamo a lavoro, dove la maggior parte della giornata la passiamo in auto”.

In questo caso, i ladri hanno infranto il finestrino per sottrarre il contrassegno per disabili, lasciando solo danni economici e disagio. Un episodio che si inserisce in una sequenza di raid simili avvenuti nella stessa zona, segno di un fenomeno ormai sistematico.

La denuncia del deputato Borrelli

“Siamo di fronte all’ennesimo episodio che dimostra come i ladri siano ormai scatenati e non temano più nulla, forti di un senso di impunità purtroppo dilagante. È inaccettabile che un cittadino non possa fermarsi dieci minuti per comprare da mangiare o parcheggiare per andare a lavoro senza rischiare di subire un furto o un danneggiamento. Occorre garantire con urgenza maggiore sicurezza ai cittadini per bene, che sono stanchi di vivere nella paura e di subire continui danni. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto e che il maltolto possa essere restituito ai legittimi proprietari. Non possiamo rassegnarci a una normalizzazione dell’illegalità: servono controlli, prevenzione e pene certe”, ha dichiarato Borrelli.