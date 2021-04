Continuano purtroppo senza sosta su tutto il territorio campano i furti di marmitte catalitiche dalle auto parcheggiate in strada. Il fenomeno ha avuto un’impennata negli ultimi mesi complice le strade deserte a causa del coprifuoco per l’emergenza Covid. Inoltre si registra un nuovo modus operandi da parte dei ladri che ribaltano le auto per rimuovere i catalizzatori con più facilità.

Gli ultimi episodi di furti di marmitte a Casalnuovo

L’ultimo episodio si è verificato a Casalnuovo. Un cittadino ha chiesto l’intervento del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli affinché si risolva questa piaga.

Il commento del Consigliere Regionale Borrelli

“Da tempo richiediamo maggiori controlli in strada. È paradossale come il coprifuoco che servirebbe a garantire la sicurezza della cittadina diventi per i delinquenti un’occasione d’oro per andare in giro a commettere furti e reati. Ogni giorno dopo le 22 le strade diventano troppo spesso ostaggio della criminalità, dei vandali e della follia. Bisogna intervenire, serve un piano per restituire sicurezza al territorio.”- ha commentato il Consigliere Borrelli.

Sulla questione dei furti di marmitte è intervenuto anche Rosario Visone, responsabile territoriale di Europa Verde: “I cittadini non solo vengono derubati ma subiscono, con questa nuova metodologia di furti, anche dei danni alle auto. In un paese civile non possono accadere queste cose, che qui ora fanno parte della quotidianità. Richiedo maggiori pattugliamenti per le strade e soprattutto un massiccio ampliamento dei sistemi di videosorveglianza sul territorio di Casalnuovo.”

Furti di marmitte in molte zone della Campania

Si registrano molti casi di furti di marmitte, ormai consueti, anche sui territori di Crispano, Cardito e Fratta. I colpi messi a segno da una banda di criminali, più volte riusciti senza inciampi.

L’altra sera invece a Crispano, come chiaramente mostrato dalle telecamere del posto che hanno ripreso tutta la solita scena, il furto non ha avuto seguito. I rapinatori, mascherati fino al volto, sono stati interrotti nel momento clou dagli abitanti della traversa e si sono dati alla fuga.