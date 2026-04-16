Auto si scontra con un tir sulla Circumvallazione, 2 feriti e traffico in tilt

PUBBLICITÀ

Uno scontro tra un tir ed una vettura ha causato il ferimento di due persone presenti all’interno dell’auto ed un blocco totale della Circumvallazione a Casoria nella zona dove un tempo vi era l’Euromercato. Ancora da chiarire le cause del sinistro che ha portato al blocco totale della circolazione in direzione Giugliano ed a disagi nel senso opposto di marcia, a causa dei rallentamenti dovuti alla curiosità degli automobilisti di visionare quanto accaduto dall’altra parte del ‘doppio senso’.