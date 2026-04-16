Dramma in classe, la professoressa Somma muore davanti agli studenti

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Dramma in classe dove l’insegnante Giovanna Somma è morta a scuola, colta da un improvviso malore mentre era con i suoi studenti. La tragedia è avvenuta nel liceo classico Vittorio Emanuele II a Palermo. La professoressa 59enne di italiano e latino si sarebbe sentita male mentre stava facendo lezione e ogni tentativo di rianimarla è stato vano. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri.

Il cordoglio del liceo per la professoressa Giovanna Somma

“Si dice che gli angeli ci passino accanto senza farsi vedere, piano piano ci sfiorano e la loro carezza ravviva il calore che abbiamo nel cuore, accende la luce che ci illumina gli occhi, schiude il sorriso che distende le labbra, apre il respiro che riempie i polmoni. Allora capita di alzare lo sguardo, seguire una nuvola, riempirsi di cielo, ringraziare la vita. A volte succede che un angelo invece di sfiorarci soltanto ci attraversi la vita, colmando il nostro tempo di parole, pensieri, immagini, sogni, cose fatte insieme, cose ancora tante da fare.

Allora capita di fare una passeggiata o una gita, andare a una conferenza, mangiare un gelato, partecipare a una manifestazione, fare volontariato, scambiarsi un abbraccio, ricevere un dono, sentirsi per telefono, stare a parlare anche ore, leggere una poesia, scrivere una frase alla lavagna, che ci resterà per sempre.

La professoressa Giovanna Somma ci ha attraversato la vita. Con lei ognuno e ognuna di noi ha condiviso il sorriso, la speranza, l’amore incondizionato per la scuola, per la bellezza, per il prossimo.

Con lei ringrazieremo la vita che ci ha fatti incontrare.”

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