Aversa, si finge ispettore del comune per derubare due anziane malate di Alzheimer

Un 44enne di nazionalità italiana è stato posto agli arresti domiciliari a seguito di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord. L’esecuzione del provvedimento è avvenuta il 13 settembre grazie ai Carabinieri della Stazione di Aversa, dopo mesi di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo è gravemente indiziato di aver messo a segno almeno due colpi ai danni di anziane donne, alcune delle quali malate di Alzheimer. Fingendosi un ispettore comunale incaricato di controllare le abitazioni per il calcolo della tassa sui rifiuti (Tari), riusciva a farsi aprire la porta e ad accedere agli appartamenti. Una volta dentro, approfittando della fiducia delle vittime, si impossessava di denaro e gioielli.

Il bottino complessivo ammonterebbe a circa 3.300 euro in contanti e diversi monili in oro. Le indagini, avviate tra maggio e giugno di quest’anno, hanno consentito ai militari dell’Arma di ricostruire con precisione le modalità del raggiro e di risalire rapidamente all’identità del presunto responsabile.

La Procura di Napoli Nord sottolinea come l’attività investigativa, svolta con tempestività e accuratezza, abbia permesso di dare una risposta concreta a un episodio criminale particolarmente odioso, perché rivolto a persone fragili e indifese.