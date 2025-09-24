PUBBLICITÀ
Azienda irregolare scoperta nella Zona ASI a Giugliano, nei guai imprenditore 65enne

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Nell’ambito del finanziamento ministeriale per la progettualità “Terra dei Fuochi”, sotto l’egida della Prefettura di Napoli e dell’Incaricato Terra dei Fuochi, la settimana appena trascorsa è stata intensa per la Polizia Municipale di Giugliano in Campania.

Due equipaggi della Polizia Municipale, insieme a due equipaggi dell’Esercito Italiano, all’una di notte effettuavano un’ispezione presso un’azienda per la fabbricazione di buste di plastica nella zona ASI, all’interno di un capannone di circa mille mq. La struttura, già destinataria di un diniego di proseguire l’attività da parte del SUAP, risultava in piena attività notturna, con l’utilizzo di banchi saldatrici, tre miscelatori, due muletti, quattro estrusori completi di banco lavoro, nonostante il divieto. È stato accertato anche il furto di acqua mediante manomissione della condotta idrica.

All’interno del capannone venivano identificati due operai (di Giugliano e di Villaricca) privi di contratto, circostanza segnalata alle autorità competenti.

Il titolare, 65enne di Napoli, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per: furto di acqua aggravato dalla manomissione, smaltimento illecito di rifiuti speciali (taniche, plastica e rifiuti liquidi), immissione in atmosfera senza autorizzazione, immissione in fogna senza autorizzazione e violazione della normativa antincendio.

Il capannone è stato quindi sottoposto a sequestro preventivo con apposizione di sigilli.

