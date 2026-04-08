Baby promessa del calcio muore davanti gli occhi della mamma

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Ismael Pistis viaggiava in moto con il papà mentre la mamma che li seguiva in auto. La donna ha visto lo schianto con un’Alfa Romeo lungo l’autostrada A21. La tragedia è avvenuta la scorsa domenica ed ha travolto il bimbo originario del Burkina Faso che viveva a Torino con la famiglia. Ismael giocava nella formazione degli Under 8, nella scuola calcio granata.

Le dediche per Ismael Pistis

“Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia, si stringono con affetto attorno alla mamma signora Antonia, al papà Marco e al resto della famiglia” si legge sul sito della società, con gli allenatori, i compagni e le loro famiglie sconvolti da una tragedia che ha segnato un giorno di Pasqua.

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“Un bimbo felice a cui non mancava mai il sorriso, capace di trasmettere ogni giorno allegria e spensieratezza a tutti – lo descrivono nella nota del Toro – Ogni bambino è speciale e Ismael lo era dentro e fuori dal campo: sempre educato, ordinato e rispettoso. Mancherà a tantissimi e sarà sempre nel cuore dei compagni di squadra con cui ha condiviso tutto, fatiche e divertimento, vittorie e sconfitte. Tra i dirigenti e gli allenatori che lo hanno conosciuto resterà sempre viva la sua genuina passione per il Toro, quel Toro che tanto amava da aver trasformato la sua cameretta come un angolo della Curva Maratona”.