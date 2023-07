Baci e saluti ai parenti prima di essere portato in carcere, il boss del clan Mazzarella arrestato da un agente in vacanza ad Ischia

PUBBLICITÀ

E’stato un agente del commissariato Decumani di Napoli, in vacanza a Ischia, a riconoscere in un ristorante Giuseppe Del Prete, latitante considerato un elemento di spicco del clan Mazzarella arrestato nella tarda serata di ieri ad Ischia.

Il poliziotto, dopo avere notato Del Prete – che era in compagnia di una donna – nel porto di Forio d’Ischia, ha deciso di tenerlo d’occhio mentre attendeva il supporto dei colleghi del locale commissariato preventivamente allertati.

Grazie alle sue indicazioni, il latitante, che per muoversi sull’isola ha preso un taxi, è stato poi individuato in un noto ristorante di Forio dove è stato bloccato e arrestato. Del Prete deve scontare sei anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole di reati legati agli stupefacenti. Nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli: ora si trova nel carcere napoletano di Poggioreale.

A riportare in anteprima la notizia dell’arresto è Il Golfo 24 che ha pubblicato un video in cui si vedono i parenti salutare il boss prima di essere portato in Commissariato.

