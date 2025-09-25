Bacoli, chiuso noto ristorante per cerimonie: le sale da ricevimento erano abusive

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Bacoli ha disposto la chiusura di un noto ristorante per cerimonie. La struttura, scrive sui social Josi Della Ragione, aveva diverse sale abusive per un volume totale di 500 metri cubi.

“Era intollerabile. Abbiamo chiuso un ristorante per cerimonie che, a Bacoli, aveva realizzato sale da ricevimento abusive per un volume totale di oltre 500 metri cubi. Senza alcuna autorizzazione. Con tanto di vista su spiaggia e mare, in uno degli angoli più belli della nostra terra. Bacoli Capitale Italiana della Cultura 2028 vuole essere anche e soprattutto una candidatura che valorizza i temi della legalità, del rispetto del territorio, della tutela dell’ambiente”, ha scritto.

“Perché senza la condivisione dei valori della giustizia, non è possibile alcuno slancio, alcun miglioramento. È quello che stiamo facendo da anni. Lotta dura contro chi si sentiva padrone del nostro territorio. Lotta intransigente contro chi applicava la pratica del ‘si è sempre fatto così’. Basta. È finita un’epoca. Soprattutto per chi spadroneggiava su suolo pubblico, demaniale”, continua.

“Pugno duro. Così difendiamo la città. Perché chi commette abusi non solo danneggia Bacoli, ma approfitta di concorrenza sleale nei confronti dei ristoratori ed imprenditori che invece le regole le rispettano. Non molleremo la presa, mai. C’è chi ancora pensa di essere immune al cambiamento che sta attraversando il paese. L’epoca dei padroni è finita. Insieme, per sostenere l’unica forma di sviluppo che crea ricchezza sana e pulita per una comunità: quello che fa rima con la legalità. Un passo alla volta”, ha concluso.