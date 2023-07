PUBBLICITÀ

Bagnino accoltellato a Marechiaro, preso il complice 16enne dell’aggressore. Stamattina la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di P.G. un sedicenne gravemente indiziato del reato di tentato omicidio in concorso. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile in relazione all’episodio delittuoso avvenuto domenica scorsa 9 luglio quando, a seguito di una lite per futili motivi avvenuta nella zona di Marechiaro, un uomo è stato ferito gravemente all’addome con due fendenti.

Per tali fatti lunedì 10 luglio la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un sedicenne incensurato ma dalle ulteriori attività svolte è emerso che quest’ultimo nelle fasi dell’aggressione sarebbe stato coadiuvato da un altro giovanissimo che risulta destinatario dell’odierno provvedimento.

Bagnino accoltellato a Marechiaro per un lettino, minorenne arrestato per tentato omicidio

Il Tribunale per i Minorenni di Napoli si comunica che, lunedì, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore gravemente indiziato del tentato omicidio di un uomo avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona di Marechiaro.

In particolare, al culmine di una lite avvenuta per futili motivi, il minore avrebbe colpito con due fendenti la vittima, tuttora ricoverata in prognosi riservata Le indagini svolte dalla Squadra Mobile, dall’UPG e dal Commissariato di P.S. San Carlo Arena hanno consentito di identificare e fermare il probabile autore.