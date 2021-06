Bacoli è uno dei comuni facenti parte della rinomata “area flegrea” della provincia di Napoli. I Campi Flegrei sono una vasta zona situata nel golfo di Pozzuoli, famosi sin dall’antichità per la loro attività vulcanica. Bacoli è terra di fuoco, che da millenni conserva intatte le caratteristiche e le peculiarità che l’hanno resa unica al mondo. Baia Terme Club

D’estate, il territorio vive la presenza quotidiana e costante di turisti: la vicinanza al centro di Napoli, il mare pulito, l’aria salubre attraggono tanti pendolari, disposti anche al sacrificio del traffico nel desiderio di una giornata all’insegna della salute e del viver sano. Sulla parte alta del comune, la cosiddetta collina dello Scalandrone, tra una strettoia e l’altra, c’è via Tito Livio, una stradina silenziosa, i cui suoni udibili si riducono al verso delle cicale, degli uccelli e alle foglie trascinate dal vento. È qui che sorge il complesso di Baia Terme Club, 15.000 mq dedicati al benessere psicofisico della persona.

Il complesso Baia Terme Club

L’idea di un complesso termale che non offrisse soltanto piscine d’acqua calda è opera dei fratelli Scotto Di Luzio che nel 2005 inaugurano la struttura, confermandosi negli anni a venire campioni d’avanguardia per il loro settore. Già all’ingresso di Baia Terme Club, si capisce che il Leitmotiv della struttura è la tranquillità: al di là del vasto parcheggio messo a disposizione per i clienti, vi è l’ingresso, al quale si accede attraversando un piccolo ponte, accompagnati dal suono delle acque termali che di sotto, sgorgano da piccole cascate. L’impatto iniziale è sublime: un silenzio puro, e al centro del prato, due piscine adiacenti, una di acqua fredda e l’altra calda, di origine naturale e vulcanica, con un punto in cui la temperatura arriva ad 85°.

Confort e relax nei Campi flegrei

Tutto intorno, piante, siepi, prati e lettini – rigorosamente distanziati quest’anno per le misure anti-Covid, messe in atto con attenzione minuziosa dallo staff e dalla dirigenza. Ogni piscina è stata progettata per rendere il più confortevole possibile il relax del cliente: quella interna presenta diversi getti di acqua calda per la cura della cervicale, oltre all’idromassaggio. Alle spalle, invece, si accede ad un’altra zona prato ed al vigneto, oltre il quale vi è una quarta piscina, di acqua calda, munita di piccole cascate, per il massaggio e la cura della zona spalle e della nuca, ed un percorso termale con cascate.

Completano la struttura due saune, incavate in roccia naturale, e un ristorante nel quale la cucina è espressione della terra flegrea, giacché ogni prodotto, dalla frutta alla verdura, dalla carne al pesce, è a km0, per valorizzare le eccellenze del territorio bacolese. Baia Club è un luogo riservato, silenzioso, ad accesso esclusivo, giacché i minori non sono ammessi.

La politica della struttura è quella di offrire una giornata piacevole, confortevole, lontana dal caos cittadino ma a pochi passi dalla metropoli, per i propri clienti. Un esperimento che ha funzionato. Un investimento vincente, opera di una generazione di fratelli molto giovani, che hanno avuto il coraggio di osare in un territorio notoriamente povero. Un territorio con un alto tasso di disoccupazione e dove le istituzioni non sempre hanno fatto sentire il proprio supporto e la propria presenza.

Pagina Facebook https://www.facebook.com/baiaclub

Pagina Instagram https://www.instagram.com/baiaclub_/

Sito Internet https://www.baiaterme.com/

Contatti

Baia Terme Club

Via Tito Livio n.3 – 80070 Bacoli (NA)

Tel: 081.8549123

E-mail: info@baiaterme.com

Orari

Lunedì, venerdì, sabato e domenica : 9:00 – 19:00

Martedì, mercoledì e giovedì 9:00 – 19:00

Giorni festivi: 9:00-19:00

Serali nei mesi di luglio e agosto: solo mercoledi