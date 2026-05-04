Chirurgia estetica al seno, boom di interventi in Campania

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Con 7mila interventi, Campania, Lombardia e Lazio sono state le regioni nelle quali è stato eseguito il maggior numero di interventi chirurgici per l’impianto o la rimozione di una protesi mammaria nel periodo compreso fra il primo agosto 2023 e il 31 dicembre 2025. Lo indica il dal Rapporto 2025 sui dati del Registro nazionale protesi mammarie, presentato il 4 maggio al ministero della Salute.

Sempre dal rapporto emerge che nessun intervento è invece stato registrato in Molise e in Basilicata, da dove le pazienti si sono spostate in altre regioni. L’età media delle donne che si sono sottoposte a interventi con finalità estetiche è di 38,5 anni: 35,6 anni per coloro che hanno affrontato un intervento primario e 47,7 anni per coloro che sono state sottoposte a interventi di revisione.

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