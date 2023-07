Balena capodoglio avvistata nel golfo di Napoli, stupore in mare

PUBBLICITÀ

Avvistata una balena capodoglio nel Golfo di Napoli. Il grande cetaceo è stato visto oggi al largo tra l’isola di Capri e Punta Campanella.

Ripreso da un diportista in un video, poi pubblicato sui canali social dell’area marina, il video che ritrae una balena capodoglio proprio nel Golfo di Napoli. Non è la prima volta che un grande cetaceo, come una balenottera o un capodoglio, viene avvistato in quel tratto di mare. Solo qualche giorno fa si era verificato un altro avvistamento di due capodogli al largo di Positano, in costiera amalfitana.

Cosa fare in caso di avvistamento

Troppe interazioni. la balena grigia avvistata in questi giorni nel golfo di Napoli. L’esemplare può essere stressato e smarrito. È fondamentale non spaventarlo.

L’Area Marina Protetta Punta Campanella ha infatti invitato i diportisti a mantenere le dovute distanze, a non interferire in alcun modo con gli enormi mammiferi e a navigare a velocità moderata nelle zone dell’Area Protetta e nel mare tra Punta Campanella e Capri.

Ecco le regole in caso di avvistamento di cetacei contenute nel volantino digitale stilato dal “Coordinamento tutela mare”, un gruppo di 18 associazioni e aree marine protette.

1 – “Non approcciare mai frontalmente cetacei, né tagliargli la rotta: avvicinarsi lateralmente, solo se necessario”.

2 – “No a cambi di velocità o di direzione improvvisi e ripetuti con la barca a motore, se non in caso di emergenza”.

3 – “I cetacei non vanno mai toccati”.

4 – “Segnalare l’avvistamento alla Capitaneria di Porto, attraverso il numero blu 1530”.