La “banda dell’Alfa” colpisce ancora. Sono ormai diversi giorni che un gruppo di malviventi, a bordo di un’Alfa Romeo 147 di colore grigio, sta seminando il panico nella città di Orta di Atella. Come riportato da NanoTv, i balordi hanno già messo a segno numerosi furti d’auto. I cittadini vivono ormai con costante apprensione e angoscia.

La zona più battuta dalla “banda dell’Alfa” è l’area residenziale alle spalle del centro commerciale Fabulae, ma si sposta anche nei dintorni. Pochi giorni fa alcuni residenti sono riusciti a chiamare in tempo i carabinieri e mettere in fuga i malviventi. Ad oggi, purtroppo, le forze dell’ordine non sono ancora riuscite a risalire alla loro identità, ma le indagini proseguono senza sosta.