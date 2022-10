Violenza a suola, docente schiaffeggiato in aula dopo nota disciplinare ad una studentessa

Un docente di diritto ed economia dell’Istituto “Ettore Majorana”, ha denunciato di essere stato aggredito da due persone come vendetta per una nota disciplinare ai danni di una studentessa.

I fatti risalgono al 23 settembre a Bari. Come riferito dal docente, la studentessa, entrata in classe in ritardo, avrebbe iniziato a disturbare la lezione e ciò avrebbe spinto il docente a metterle una nota disciplinare. La ragazza avrebbe promesso vendetta all’insegnante e così, alla terza ora di lezione, sarebbe avvenuta l’aggressione.

IL DOCENTE: “HO PAURA A RITORNARE IN QUELLA SCUOLA”

Secondo il racconto del docente, i due uomini hanno fatto irruzione nella sua aula salendo indisturbati al primo piano dell’edificio scolastico, aggredendolo e minacciandolo di ulteriori ritorsioni se avesse sanzionato nuovamente la ragazza.

“Ho il terrore solo a pensare di poter ritornare in quella scuola dove due balordi non hanno esitato a riempirmi di schiaffi senza che io potessi spiegare nulla né difendermi, entrando impuniti a scuola e andati via come se nulla fosse accaduto”, ha raccontato il docente al Corriere del Mezzogiorno.

Il professore, al primo anno di esperienza scolastica a Bari dopo 16 anni di servizio nel Nord Italia, ha spiegato di non aver mai subito un’aggressione del genere. “Sono preoccupatissimo del fatto che chi mi ha aggredito sia riuscito tranquillamente a raggiungere il primo piano dell’edificio scolastico senza alcun tipo di filtro – ha aggiunto -, interrompendo il pubblico servizio con un atteggiamento che è proprio di chi crede di essere impunito”.

Episodio simile, per dinamiche, a quello avvenuto a Casavatore, il 18 febbraio scorso. La vittima, in quel caso, fu Enrico Morabito, picchiato selvaggiamente sotto casa da cinque adulti dopo aver richiamato all’ordine alcuni alunni della sua classe.

Sul fatto stanno indagando le forze dell’ordine. Nel frattempo, il professore starebbe pensando di chiedere un congedo, in quanto non se la sente di ritornare ad insegnare nell’istituto barese.