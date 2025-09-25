Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia locale hanno apposto i sigilli ad un’attività ricettiva realizzata in un locale deposito al centro storico.
B&B abusivo realizzato in un seminterrato, blitz degli agenti al centro storico di Napoli
Nel corso delle verifiche, all’interno del cortile di un edificio storico vincolato, gli agenti hanno accertato il cambio illegittimo di destinazione d’uso di un locale seminterrato, privo di finestre, in attività residenziale ricettiva con una falsa attestazione del tecnico di parte.
Anche la ristrutturazione dell’immobile, per realizzare una camera da letto, servizi igienici ed un soggiorno con angolo cottura, è stata effettuata senza il prescritto parere della Soprintendenza.
Alla luce dei reati accertati, la polizia giudiziaria del reparto Avvocata è intervenuta liberando l’appartamento dai clienti ed ha posto sotto sequestro l’attività.
La titolare, una donna napoletana, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria e nominata custode dell’immobile.