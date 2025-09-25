PUBBLICITÀ
B&B abusivo realizzato in un seminterrato, blitz degli agenti al centro storico di Napoli

Di Nicola Avolio
Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia locale hanno apposto i sigilli ad un’attività ricettiva realizzata in un locale deposito al centro storico.

Nel corso delle verifiche, all’interno del cortile di un edificio storico vincolato, gli agenti hanno accertato il cambio illegittimo di destinazione d’uso di un locale seminterrato, privo di finestre, in attività residenziale ricettiva con una falsa attestazione del tecnico di parte.

Anche la ristrutturazione dell’immobile, per realizzare una camera da letto, servizi igienici ed un soggiorno con angolo cottura, è stata effettuata senza il prescritto parere della Soprintendenza.

Alla luce dei reati accertati, la polizia giudiziaria del reparto Avvocata è intervenuta liberando l’appartamento dai clienti ed ha posto sotto sequestro l’attività.

La titolare, una donna napoletana, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria e nominata custode dell’immobile.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

