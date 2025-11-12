Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della Tenenza di Castel Volturno (CE) hanno denunciato in stato di libertà quattro persone, ritenute responsabili del reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.
Durante le perquisizioni personali, tutti e quattro sono stati trovati in possesso di coltelli.
Beccati con droga e coltelli in tasca, denunciati due giovani di Giugliano
In particolare, un 21enne di Castel Volturno aveva con sé un coltello con lama lunga 8 centimetri, mentre un 19enne, anch’egli del posto, portava un coltello con lama di 10 centimetri.
Un 18enne e un 20enne, entrambi originari di Giugliano in Campania (NA), sono stati invece trovati in possesso, ciascuno, di un coltello con lama lunga 10 centimetri.
Per tre di loro – il 21enne, il 18enne e il 20enne – è inoltre scattata la segnalazione alla Prefettura di Caserta poiché trovati in possesso, rispettivamente, di 1,3 grammi, 2,5 grammi e 4,0 grammi di hashish.
Nei confronti del 18enne, i carabinieri hanno anche proceduto al ritiro della patente di guida, in quanto al momento del controllo era alla guida di un’autovettura Lancia Ypsilon.