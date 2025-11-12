PUBBLICITÀ
Beccati con droga e coltelli in tasca, denunciati due giovani di Giugliano
Beccati con droga e coltelli in tasca, denunciati due giovani di Giugliano

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della Tenenza di Castel Volturno (CE) hanno denunciato in stato di libertà quattro persone, ritenute responsabili del reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Durante le perquisizioni personali, tutti e quattro sono stati trovati in possesso di coltelli.

In particolare, un 21enne di Castel Volturno aveva con sé un coltello con lama lunga 8 centimetri, mentre un 19enne, anch’egli del posto, portava un coltello con lama di 10 centimetri.

Un 18enne e un 20enne, entrambi originari di Giugliano in Campania (NA), sono stati invece trovati in possesso, ciascuno, di un coltello con lama lunga 10 centimetri.

Per tre di loro – il 21enne, il 18enne e il 20enne – è inoltre scattata la segnalazione alla Prefettura di Caserta poiché trovati in possesso, rispettivamente, di 1,3 grammi, 2,5 grammi e 4,0 grammi di hashish.

Nei confronti del 18enne, i carabinieri hanno anche proceduto al ritiro della patente di guida, in quanto al momento del controllo era alla guida di un’autovettura Lancia Ypsilon.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

